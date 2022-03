Si compie salendo in nave o in aereo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si compie salendo in nave o in aereo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : IMBARCO

Significato/Curiosita : Si compie salendo in nave o in aereo

Ritrovamento di alcuni resti, che poi si rivelarono non appartenenti all'aereo scomparso ma probabilmente a una nave: questa circostanza rese il caso un...

Di imbarco o caricano sullo smartphone il codice a barre, il codice qr o un analogo codice a lettura ottica. accettazione (procedura) carta di imbarco...

Altre definizioni con compie; salendo; nave; aereo; compie atti di grande valore; L azione che il Sole compie tutte le sere; Effettuare, compie re; compie ardite imprese; L operazione che si effettua salendo a bordo; Si effettua risalendo alla superficie; Si conquista salendo ; Ci si va salendo sulla nave; Ci va la nave non governata; L aeroporto collegato a Milano con un treno nave tta; Lavorano sulla nave ; Se è basso la nave si arena; L impugna il pilota d aereo ; Trasvolò in aereo la Manica nel 1909; aereo da caccia russo; Un moderno velocissimo aereo da caccia; Cerca nelle Definizioni