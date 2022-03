Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe 1963, il personaggio è la prima donna nominata a capo dei Programmi di osservazione della Terra per l Esa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 14 lettere : SIMONETTA CHELI

Significato/Curiosita : Classe 1963, il personaggio e la prima donna nominata a capo dei programmi di osservazione della terra per l esa

Dell'artista di cobertaldo, per la realizzazione della fusione in bronzo è stato paolo bosio, il lavoro è stato poi fuso nelle fonderia catani a roma, prima di essere...

And coffee 5 321 voti marco ferradini (capitano) – due gelati simonetta con alberto cheli – isole matt bianco – sneaking out the back door edoardo de angelis... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

