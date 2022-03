Città svizzera sull Aar - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città svizzera sull Aar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OLTEN

Significato/Curiosita : Citta svizzera sull aar

L'aar (o aare) è un fiume della svizzera. nasce nelle alpi bernesi, forma i laghi di brienz e di thun, tocca berna, per poi sfociare nel reno. tra i fiumi...

olten (toponimo tedesco; in francese olte, desueto) è un comune svizzero di 18.166 abitanti del canton soletta, nel distretto di olten del quale è capoluogo;... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

