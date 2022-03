La città delle Generali - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città delle Generali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIESTE

Significato/Curiosita : La citta delle generali

Eretti sulle vie principali delle più importanti città dell'impero celebrano il ritorno vittorioso di imperatori e generali: con la loro monumentale presenza...

Altri significati, vedi trieste (disambigua). trieste (ascolta[·info], afi: /tri'ste/; trieste in dialetto triestino; triest in tedesco; trst in sloveno)... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

