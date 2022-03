Città della Magna Grecia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città della Magna Grecia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ERACLEA

Significato/Curiosita : Citta della magna grecia

La magna grecia (in greco antico: µe , megále hellás, pronuncia /me.gá.l hel.lás/; in latino: magna graecia, pronuncia classica ['ma.na 'grae...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi eraclea (disambigua). eraclea è un comune italiano di 12 039 abitanti della città metropolitana... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

