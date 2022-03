Si cita con labor - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si cita con labor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ARS

Significato/Curiosita : Si cita con labor

labor omnia vincit: frase latina, il cui significato letterale è: "la fatica vince ogni cosa". si cita spesso per dire che con uno sforzo sufficiente si...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi ars nova (disambigua). nella storia della musica, l'ars nova (latino per tecnica nuova) è quel periodo...

