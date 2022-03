Ceste a zaino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ceste a zaino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : GERLE

Significato/Curiosita : Ceste a zaino

Uno zaino è, nella sua forma più semplice, una sacca in tessuto caricata sulle spalle di una persona e assicurata con due fasce che vanno sopra le spalle...

Trasportare materiali vari. in valle camonica si distinguono due tipologie di gerle: gerla ad intreccio rado: utilizzata per il trasporto di pesi leggeri (es... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con ceste; zaino; ceste da pesca; Se ne fanno ceste ; ceste di vimini per la pesca; Ha un ceste llo per i panni e una porta con l oblò; Grossa cesta a zaino ; Lì tieni lo smartphone se non hai una borsa o uno zaino ; Cesta a zaino ; Nello zaino dello scolaro; Cerca nelle Definizioni