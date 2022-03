Il bersaglio grosso per chi combatte sul ring - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il bersaglio grosso per chi combatte sul ring. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 6 lettere : TORACE

Significato/Curiosita : Il bersaglio grosso per chi combatte sul ring

Cui disponeva foreman contro un bersaglio inaspettatamente "elastico" costituito dal corpo di ali e le corde del ring: l'azione elastica delle corde attenuava...

Stai cercando l'omonima parte del corpo degli insetti, vedi torace degli insetti. il torace o petto (dal greco "ta" ) è una regione del corpo, che nei... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con bersaglio; grosso; combatte; ring; Il bersaglio ... di un messaggio pubblicitario; Il bersaglio dell uppercut; Puntare l arma sul bersaglio ; Il bersaglio ... del traditore; grosso fiore da giardino; grosso gambero di mare; grosso cetaceo artico; grosso lanità, ruvidezza; Si combatte con il chinino; L istituzione dell ONU che combatte la fame; I partigiani combatte nti seguaci di Ho Chi Minh; Il _ Rosso: Snoopy Io combatte in immaginarie battaglie aeree; Costring e il tennista a guardare in alto; In mezzo alle string he; Un inno di ring raziamento; Amò la ninfa Siring a; Cerca nelle Definizioni