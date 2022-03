Un arnese con il fondo bucherellato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un arnese con il fondo bucherellato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DOMATO

Significato/Curiosita : Un arnese con il fondo bucherellato

Città li chiusero nel gran carcere alto e vasto come un convento, tutto bucherellato da finestre colle inferriate;… anche nella novella l'amante di gramigna...

Bisbetico domato è un film italiano del 1980 diretto da castellano e pipolo. l'opera è una rivisitazione della commedia la bisbetica domata di william... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con arnese; fondo; bucherellato; arnese per schiodare; arnese dei carpentieri; arnese a lama ricurva del giardiniere; Un arnese dello stuccatore; In fondo ai calzoni; In fondo ai buchi; In fondo allo shiraz; fondo di bottiglia; E tutto bucherellato ; E tutto bucherellato ; Di aspetto bucherellato e assorbente; bucherellato come vecchi mobili; Cerca nelle Definizioni