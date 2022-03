Aiuta a determinare la posizione di una nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Aiuta a determinare la posizione di una nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIOFARO

Significato/Curiosita : Aiuta a determinare la posizione di una nave

Ranging) è una tecnica che utilizza la propagazione del suono sott'acqua per la navigazione, comunicazione o per rilevare la presenza e la posizione di navi...

Riferimento noto, il radiofaro stesso. ciascun radiofaro è univocamente riconoscibile dal segnale emesso. esistono differenti tipi di radiofari: in aviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

Altre definizioni con aiuta; determinare; posizione; nave; Un attività fisica che aiuta a crescere sani e robusti; aiuta a guarire; aiuta a farsi strada nella carriera; aiuta a dimagrire; Strumento graduato per determinare il peso specifico di liquidi; Una prova per determinare le attitudini; determinare particolari effetti o conseguenze; determinare con attenzione; Preposizione di tempo; __ e il lupo: composizione di Prokofìev; Esposizione di articoli; La preposizione nel convento; Blocca la nave ; Lo spartiacque della nave ; Si compie salendo in nave o in aereo; Ci va la nave non governata;