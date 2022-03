Abbreviazione di miliardi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Abbreviazione di miliardi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MLD

Significato/Curiosita : Abbreviazione di miliardi

Confuso con un altro simbolo, il gb che è invece il simbolo di gigabit, ossia i miliardi di bit. il discorso fatto sopra può essere esteso a molti degli...

2008 mld – multicast listener discovery. protocollo usato da ipv6 per scoprire la presenza di membri di un gruppo multicast. derivato dall'igmp. mld – codice... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 marzo 2022

