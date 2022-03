La usava chi scriveva col pennino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La usava chi scriveva col pennino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 15 lettere : CARTA ASSORBENTE

Continuò a scrivere con la penna a immersione dal pennino metallico anche dopo l'invenzione della stilografica, con in più la tendenza a conservare, dopo...

La carta assorbente è un tipo di carta ad elevata porosità che, per il suo alto potere di assorbimento, si utilizzava nelle operazioni di scrittura manuale... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

