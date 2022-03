Tutta la gente, in senso sociale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tutta la gente, in senso sociale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : COLLETTIVITÀ

Significato/Curiosita : Tutta la gente, in senso sociale

senso è un film del 1954 diretto da luchino visconti, con alida valli e farley granger quali interpreti principali. la pellicola è ispirata all'omonima...

Lista raggruppa i vecchi tom e le altre collettività territoriali a statuto particolare. esistono cinque collettività d'oltremare: la polinesia francese,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con tutta; gente; senso; sociale; tutta via, nondimeno; Si mette tutta in un attività che appassiona; Ciò non __ = tutta via; Nondimeno, tutta via; lo e altra gente ; James, l Agente 007 creato da Ian Fleming; Satirico, pungente ; Rigido, poco indulgente ; Esprime dissenso ; Un... po di buonsenso ; Consenso strappato; Tendenti alla separazione in senso religioso; Recipienti da cantina sociale ; Elevata... nella scala sociale ; Condizione sociale ; Favorisce attività di interesse sociale ; Cerca nelle Definizioni