Tralasciate, non riportate - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tralasciate, non riportate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : OMESSE

Significato/Curiosita : Tralasciate, non riportate

Mikey un sacchetto con delle pietre preziose che i malviventi avevano tralasciato di prendergli, più che sufficienti per riscattare il quartiere. il padre...

Interni ed elenchi di soci e di dirigenti, pena, in caso di dichiarazione omessa o infedele, lo scioglimento del corpo medesimo, sanzioni detentive indeterminate... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con tralasciate; riportate; Si scrive al posto di parole tralasciate ; Su atto, indica informazioni tralasciate lat; Frasi altrui riportate in un discorso; Informazioni recenti riportate sui quotidiani; Cerca nelle Definizioni