Tessuto di cotone rasato - Cruciverba

Tessuto di cotone rasato.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SATIN

Significato/Curiosita : Tessuto di cotone rasato

Jersey non è propriamente un tessuto, cioè realizzato a telaio con trama e ordito, ma una stoffa realizzata a maglia rasata; il nome si riferisce alla gran...

Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida. costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

tessuto per kilt; tessuto trasparente; Un tessuto scozzese; Si forma nel tessuto muscolare per l affaticamento; cotone per medicazioni; Magliette di cotone da indosssare sotto la camicia; Vaste coltivazioni di cotone ; Tessuto di cotone leggero e rigido usato per rinforzare i dorsi dei libri; Un piatto simile al brasato ; Un... po' di brasato ; Nel lesso e nel brasato ; Taglio femminile rasato su lati e nuca ing;