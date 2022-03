Sport praticato sulla neve o in acqua - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sport praticato sulla neve o in acqua. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : SCI

Significato/Curiosita : Sport praticato sulla neve o in acqua

Generalmente omessa. sport acquatici - discipline praticate in acqua. sport invernali - praticati su ghiaccio o neve. sport estremi - si svolgono in luoghi ritenuti...

Altri significati, vedi sci (disambigua). lo sci è un mezzo di trasporto e un'attività sportiva che prevede l'uso degli sci come strumento per la percorrenza... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

