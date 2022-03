Vi sorge anche Airolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vi sorge anche Airolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Vi sorge anche airolo

Una doppia traccia in un unico tubo di 15.003 m (esattamente 15.002,64) airolo in ticino a göschenen nel canton uri. a 6 km dal portale sud all'interno...

Il cantone ticino (in dialetto ticinese e comasco tesìn, tasìn o tisìn; in tedesco, francese e romancio tessin), ufficialmente repubblica e cantone ticino...