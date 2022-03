Sketch... in italiano - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sketch... in italiano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCENETTA

Significato/Curiosita : Sketch... in italiano

Disambiguazione – "sketch up" rimanda qui. se stai cercando il programma televisivo, vedi sketch up (programma televisivo). sketchup è un'applicazione...

Russia e cina si cibavano di bambini nei momenti di crisi economica), nella scenetta di comici michelino uscì dal baule in cui era stato rinchiuso e si rifugiò... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con sketch; italiano; Eseguiva sketch con Gian; La battuta ironica alla fine di uno sketch ing; Un breve sketch che suscita risate; __ Cafè, programma TV di sketch e cabaret; Classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma; Il noto Gattuso del calcio italiano ; Un famoso cantautore italiano ; Un vecchio partito italiano ; Cerca nelle Definizioni