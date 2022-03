Simpatica cagnetta dei fumetti creata da Altan - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simpatica cagnetta dei fumetti creata da Altan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PIMPA

Significato/Curiosita : Simpatica cagnetta dei fumetti creata da altan

Serie a fumetti italiana ideata nel 1975 dal fumettista altan. la serie, pubblicata negli anni settanta e ottanta sul settimanale corriere dei piccoli...

La pimpa è un personaggio immaginario protagonista dell'omonima serie a fumetti italiana ideata nel 1975 dal fumettista altan. la serie, pubblicata negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

