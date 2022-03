Riducono l attrito - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riducono l attrito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : OLI

Significato/Curiosita : Riducono l attrito

Mediato da dispositivi appositi (cuscinetti), che riducono le perdite di energia meccanica per attrito. il sistema dell'asse e delle sue parti accessorie...

Internalization – nel paradigma oli, in economia oli – codice aeroportuale iata dell'aeroporto civile di olafsvik rif (islanda) oli – plurale di olio, la forma... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

