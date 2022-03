Ha in repertorio Sei nell anima - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha in repertorio Sei nell anima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : GIANNA NANNINI

Significato/Curiosita : Ha in repertorio sei nell anima

1973 - anima mia (pull, qlp 109) 1974 - un'altra donna (pull, qlp 110) 1975 - preghiera (pull, qlp 111) 1976 - è lei (pull, qlp 114) 1977 - tu sei tu (pull...

gianna nannini (siena, 14 giugno 1954) è una cantautrice italiana. oltre al successo discografico, ha vinto numerosi premi musicali tra cui, nel 2018,... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

