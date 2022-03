Ci protegge dalle infezioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ci protegge dalle infezioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 18 lettere : GHIANDOLA LINFATICA

Significato/Curiosita : Ci protegge dalle infezioni

Di infezioni nosocomiali. l'autovaccino è utilizzato in individui non in grado di creare una risposta immunitaria efficace e soggetti a infezioni di tipo...

linfatica dalla connessione dei capillari linfatici. alla fine del periodo embrionale si formano sei sacchi linfatici primari: due sacchi linfatici giugulari...

