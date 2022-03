Portatori di messaggi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Portatori di messaggi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LATORI

Significato/Curiosita : Portatori di messaggi

di dio (rasul) e profeti (nabi). entrambi sono portatori della rivelazione (wahi) "ispirata divinamente". i messaggeri sono portatori del messaggio divino...

The notorious b.i.g., pseudonimo di christopher george latore wallace, conosciuto anche con gli pseudonimi di biggie, biggie smalls e big poppa (new york...

