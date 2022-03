Peso del contenitore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Peso del contenitore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : TARA

Significato/Curiosita : Peso del contenitore

Formato contenitore, in informatica, è un formato di file che può contenere diversi tipi di dati, compressi tramite codec audio/video. il file contenitore è...

tara (letteralmente in sanscrito: stella) o arya tara, nota in tibetano come dölma (sgrol-ma) o jetsun dölma (in cinese come duo luo o come du mu )... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con peso; contenitore; Speso , pagato; È un peso per il dinamico; Tiene il cuore sospeso ; Intervento specifico per perdere peso ; contenitore in vetro per medicinali; contenitore più capiente del fiasco; contenitore edile per le gettate di calcestruzzo; Un comune contenitore ; Cerca nelle Definizioni