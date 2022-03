Perde il pelo... ma non il vizio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Perde il pelo... ma non il vizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : LUPO

Significato/Curiosita : Perde il pelo... ma non il vizio

il lupo perde il pelo ma non il vizio è un proverbio italiano. l'espressione vuole significare che è molto difficile eliminare definitivamente le cattive...

Disambiguazione – "lupo" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi lupo (disambigua). il lupo grigio (canis lupus linnaeus, 1758), detto anche lupo comune... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

