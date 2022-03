Ha per capitale Manama - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha per capitale Manama. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BAHRAIN

Significato/Curiosita : Ha per capitale manama

Crescita economica e demografica, trasformando manama in un importante centro finanziario del medio oriente. manama è stata anche una delle dodici municipalità...

26°04'03n 50°33'04e / 26.0675°n 50.551111°e26.0675; 50.551111 il bahrein o bahrain, ufficialmente regno del bahrein (in arabo: , romanizzato... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

