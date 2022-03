Levigare la superficie interna di un foro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Levigare la superficie interna di un foro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ALESARE

Significato/Curiosita : Levigare la superficie interna di un foro

Acciaio su cui è ricavato un filetto tagliente ad elica in grado d'incidere il metallo della superficie del foro e creare così la madrevite. il truciolo...

Al valore corretto, eventualmente variando la posizione dell'asse. per alesare fori cilindrici e conici all'utensile viene impresso un moto di traslazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con levigare; superficie; interna; foro; Serve per levigare superfici di legno; levigare il parquet; levigare uno specchio; Macchina utensile usata per levigare e lucidare; Misure anglosassoni di superficie ; Violente eruzioni alla superficie dell astro diurno; Si effettua risalendo alla superficie ; In architettura indica la superficie inferiore concava della volta; L alta società interna zionale che frequenta i luoghi di grande lusso; L associazione cattolica interna tionalis; Sigla interna zionale del Senegal; Era la denominazione di una zona interna del globo terrestre; La statua bronzea di Igor Mitoraj posta nel foro Italico di Palermo; Un foro orlato; Rifinire un foro cilindrico; Traforo autostradale; Cerca nelle Definizioni