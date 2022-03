Il lag da cambiamento di fuso orario - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il lag da cambiamento di fuso orario. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : JET

Significato/Curiosita : Il lag da cambiamento di fuso orario

Paesi separati da diversi fusi orari (il cosiddetto jet lag); in questo caso però l'effetto è minore perché il cambiamento di orario è di una sola ora e...

jet li, pseudonimo di li lianjie (s, li liánjiép; pechino, 26 aprile 1963), è un attore e artista marziale cinese. è considerato uno dei migliori esecutori... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con cambiamento; fuso; orario; Il malessere da cambiamento di fuso; Mancanza di cambiamento ; Attesta il cambiamento di proprietà di un bene; Impegno sociale e politico atto al cambiamento ; Un infuso che calma i nervi; Infuso calmante; Ci va chi è fuso !; Un diffuso nome da cinema; Lo spacca chi arriva in perfetto orario ; Elettrotreno... nell orario ferroviario; L orario televisivo tra le 7:00 e le 22:30; Impiego a orario ridotto; Cerca nelle Definizioni