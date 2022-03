Greco di Tebe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Greco di Tebe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Greco di tebe

I sette contro tebe, o i sette a tebe (in greco antico: pt p ßa, heptà epì thbas), è una tragedia di eschilo, rappresentata per la prima volta...

Esiodo, pindaro, corinna, epaminonda, plutarco, ecc.) per gli ateniesi "beota" era sinonimo di persona dappoco e stupida. il disprezzo aveva alla base...