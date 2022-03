Fumava per devozione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fumava per devozione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ARA

Significato/Curiosita : Fumava per devozione

Memoria, per supportare gli artisti emergenti. negli ultimi tre anni della sua vita, anche a causa della sua forte propensione al fumo (fumava circa 60...

41°54'23n 12°28'32e / 41.906389°n 12.475556°e41.906389; 12.475556 l'ara pacis augustae (altare della pace di augusto) è un altare fatto costruire... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con fumava; devozione; Li fumava Churchill; fumava no... per fede; fumava ... per gli dei; Fatto oggetto di devozione ; Chi lo sgrana, prega con devozione ; Senso dominante di composta e severa sacralità e devozione ; La spontanea rinuncia fatta per devozione ; Cerca nelle Definizioni