Si frequenta dopo aver conseguito la licenza elementare - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : SCUOLA MEDIA

Si frequenta dopo aver conseguito la licenza elementare

Sociale: si stima che quasi un milione e mezzo di persone abbiano conseguito la licenza elementare grazie a queste lezioni a distanza, svolte di fatto secondo...

La scuola secondaria di primo grado, comunemente detta scuola media o, più raramente, scuola media inferiore, nell'ordinamento scolastico italiano, rappresenta...

