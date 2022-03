Dissoluto re assiro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dissoluto re assiro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Dissoluto re assiro

Armenia, per unirsi al re arsace, ridiscendere per la corduene, devastare la media e, costeggiando il tigri, ricongiungersi poi in assiria con giuliano che...

La morte di sardanapalo (la mort de sardanapale) è un dipinto a olio su tela (395×425 cm) del pittore francese eugène delacroix, realizzato nel 1827 e...