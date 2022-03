Così è definito il censore più minuzioso e severo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così è definito il censore più minuzioso e severo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : IPERCRITICO

Significato/Curiosita : Cosi e definito il censore piu minuzioso e severo

Estremo perfezionismo causò però la sua caduta; infatti kamarile era ipercritica, verso se stessa e verso gli altri, tanto che nessuno riusciva a reggere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

Altre definizioni con così; definito; censore; minuzioso; severo; così è detto chi si comporta da incivile; Bambole, modellini, e così via; così e la notte per Scott Fitzgerald; Jeanne d _: così era detta la pulzella d Orléans; Uno originale è definito bel; definito gruppo umano; Cosi è definito un atto che tende a destabilizzare; Confuso, indefinito ; Un... ascensore a gradini; Catone il Vecchio ebbe quello di censore ; Marco Porcio __, censore ; Si evita con l ascensore ; minuzioso e scrupoloso; Un minuzioso esame dei fatti; minuzioso esame; Il severo l ha stretta; severo divieto di accesso; Raimondo, principe di San severo , della Napoli del Settecento; Custode severo ; Cerca nelle Definizioni