La corda della forca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La corda della forca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPESTRO

Significato/Curiosita : La corda della forca

Una persona tramite una corda. la stessa era chiamata popolarmente anche forca in quanto i due pali verticali che sostenevano la traversa, dove il boia...

Disambiguazione – "impiccato" rimanda qui. se stai cercando il gioco, vedi l'impiccato. l'impiccagione è un metodo di esecuzione capitale che consiste... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

