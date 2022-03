Chiusi in sé, poco comunicativi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiusi in sé, poco comunicativi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : INTROVERSI

Significato/Curiosita : Chiusi in se, poco comunicativi

E poco diplomatica aveva dato il via a una coalizione avversaria, intensificò i rapporti con l'austria-ungheria e l'italia. la nuova divisione in blocchi...

Come un disagio da alcuni introversi, che la sentono come un peso. il principale elemento che porta negli individui introversi una forte sensazione di malessere... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

