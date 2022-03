L ambito in cui si esercita l autorità della legge - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L ambito in cui si esercita l autorità della legge. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 13 lettere : GIURISDIZIONE

Significato/Curiosita : L ambito in cui si esercita l autorita della legge

Il servizio nazionale della protezione civile indica, in italia, il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle...

Sinonimo di giurisdizione, nei primi due significati, si usa anche l'espressione amministrazione della giustizia, sebbene la giurisdizione, in senso oggettivo... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 marzo 2022

