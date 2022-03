Una tacca sul termometro - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una tacca sul termometro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : CENTIGRADO

Significato/Curiosita : Una tacca sul termometro

Del termometro. termometro ad alcool di fahrenheit: non firmato, costruito da giovanni battista rodella, 2/2 xviii secolo. in questo termometro sono...

Italiana: /'lsjus/; pronuncia svedese: /'slsjs/), detto in passato anche centigrado, è l'unità di una scala di misura per la temperatura, così chiamata dal... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con tacca; termometro; Joaquín, attacca nte argentino dell Inter; Ryder, attacca nte del Perugia; Attacca to al dovere; È attacca ta all Europa; Ci va spesso il termometro d inverno; Ideò il termometro centigrado; Si misura col termometro ; Costituisce il... termometro valutario dello Stato; Cerca nelle Definizioni