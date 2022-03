Una salsa... per il vitello - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una salsa... per il vitello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TONNATA

Significato/Curiosita : Una salsa... per il vitello

il vitello tonnato (vitel tonnè o vitel tonnà in piemontese) è un piatto tipico della cucina italiana che può essere servito sia come antipasto che come...

Completamente ricoperte con una salsa a base di tonno sott'olio (salsa tonnata). oltre alla più diffusa versione fredda, era un tempo molto diffusa, specie... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

