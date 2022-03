Somma d anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Somma d anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : ETÀ

Significato/Curiosita : Somma d anni

Di pino, e la cui lava distrusse i paesi di massa di somma e san sebastiano al vesuvio. negli anni di attività intermedia, la lava che traboccò dal cratere...

Rimanda qui. se stai cercando la gradazione di colore, vedi bronzo (colore). l'età del bronzo indica, rispetto a una data società preistorica o protostorica... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con somma; anni; Una somma di parole per l enigmista; La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria; La somma risultante; somma pagata per inadempienza; Tiranni , dittatori; Capitolò dopo 10 anni di assedio; Giovanni __: il pittore de Alla stanga; Scrisse la tragedia Britanni co; Cerca nelle Definizioni