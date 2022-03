Si promettono con... i mari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si promettono con... i mari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MONTI

Significato/Curiosita : Si promettono con... i mari

"i monti avranno le doglie del parto, nascerà un ridicolo topo" (orazio, ars poetica, verso 139). il poeta critica quegli scrittori che promettono mari...

monti – comune italiano della sardegna in provincia del nord-est sardegna monti scalo – frazione del suddetto monti – rione di roma monti – frazione di... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

