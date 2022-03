La pianta da cui si ricava la tapioca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pianta da cui si ricava la tapioca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MANIOCA

Significato/Curiosita : La pianta da cui si ricava la tapioca

Popolazioni africane. la radice viene preparata e cucinata in moltissimi diversi modi; tra l'altro, se ne ricava una fecola nota come tapioca. tutte le varietà...

Ritiene che la manioca moderna derivi dalla sottospecie flabellifolia, proveniente dal brasile centro-occidentale. in quest'area la manioca viene coltivata... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

