Non fanno parte del clero - Cruciverba

Soluzione 5 lettere : LAICI

Il clero è quella parte di fedeli che, nell'ambito di una religione, ha un ruolo distinto e spesso direttivo o anche semplicemente retribuito. il termine...

Secoli il laico veniva distinto dal presbitero ed alle cerimonie religiose i laici e i presbiteri partecipavano fisicamente separati. nelle basiliche protocristiane...

