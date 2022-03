Località etiopica presso il confine con l Eritrea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Località etiopica presso il confine con l Eritrea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ADDA

Significato/Curiosita : Localita etiopica presso il confine con l eritrea

Governatore d'eritrea jacopo gasparini, volta allo sfruttamento del tessenei e alla collaborazione con i capi del tigrè in funzione anti-etiopica; così come...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi adda (disambigua). l'adda (in lombardo ada) è un fiume dell'italia settentrionale, il cui corso...

