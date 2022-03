Il genere dei programmi come Zelig - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il genere dei programmi come Zelig. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CABARET

Significato/Curiosita : Il genere dei programmi come zelig

zelig è un programma televisivo italiano di genere comico, andato in onda su italia 1 dal 1997 al 2003 e su canale 5 dal 2003 al 2016 e nel 2021. la trasmissione...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cabaret (disambigua). il cabaret (o, meno usato, cabarè) è storicamente una forma di spettacolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con genere; programmi; come; zelig; Un genere di lotta; I formaggi in genere ; II... cupo genere cinematografico degli Anni 50; genere di piante tropicali di grandi dimensioni; L insieme dei programmi base di un computer; Dispositivo per poter vedere i programmi delle pay-tv; Fra i programmi televisivi: _ scena del crimine; Lo schema dei programmi televisivi; Lo si esorta a fare come fosse in casa sua; I network come Instagram; Assolutamente esagerata... come certe lodi; Frutti come le Abate Fétei; Le ultime di zelig ; In zelig , Palmiro Cangini lo era di Roncofritto; La Hunziker che ha condotto zelig ; Con i Pali in un duo comico di zelig ; Cerca nelle Definizioni