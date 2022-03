Faticosi per chi sale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Faticosi per chi sale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RIPIDI

Significato/Curiosita : Faticosi per chi sale

Torrente e si sale con pendenze impegnative fino al rifugio casinei (sentiero 318). successivamente si continua a salire con decisione per un breve tratto...

Anche 400 000 pecore (importanti per la gestione e la cura dei pascoli ripidi), 60 000 capre (principalmente saanen, camosciata, toggenburgo e nera verzaschese)...

