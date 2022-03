Distesa d acqua salata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Distesa d acqua salata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : MARE

Significato/Curiosita : Distesa d acqua salata

Grande distesa di acqua naturale dolce o (più raramente) salata all'interno di terre emerse. glossario internazionale di idrologia: distesa considerevole...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi mare (disambigua). il mare è una vasta distesa di acqua salata, idrograficamente connessa con... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con distesa; acqua; salata; Una distesa di ghiacci vaganti; distesa incolta; Sconfinata distesa ; Se è distesa , il tempo si ferma; Ospita un famoso acqua rio; Si pratica in acqua ; Si trattiene sott acqua ; Bruciate con l acqua ; Una varietà d insalata ; Gustosa torta salata ; Un insalata composta; Condisce I insalata russa; Cerca nelle Definizioni