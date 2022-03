Classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Classe 1962, lo scrittore e docente italiano è il direttore artistico della Festa del Cinema di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : ANTONIO MONDA

Significato/Curiosita : Classe 1962, lo scrittore e docente italiano e il direttore artistico della festa del cinema di roma

Settembre 1925 – roma, 17 luglio 2019) è stato uno scrittore, sceneggiatore, regista teatrale, drammaturgo e docente universitario italiano. ha raggiunto...

antonio monda (velletri, 19 ottobre 1962) è uno scrittore e docente italiano. insegna presso il film and television department della new york university... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con classe; 1962; scrittore; docente; italiano; direttore; artistico; della; festa; cinema; roma; Quello sacro è un fuoriclasse ; Ragazzi della stessa classe ; classe 1980, la regista francese è la vincitrice del Leone d oro 2021; Ragazzi di classe ; Sono nati nel 1962 ; Quello Vaticano II iniziò nel 1962 ; Film di Melville con Jean Paul Belmondo del 1962 ; Nato a New Haven il 12 marzo 1962 , è un attore statunitense; Lo scrittore serbo Andric; Iniziali dello scrittore statunitense Poe; Sepùlveda, scrittore ; __McEvvan, scrittore ; Lo adotta il docente ; Una docente di ruolo di seconda fascia; Il noto Gattuso del calcio italiano ; Un famoso cantautore italiano ; Un vecchio partito italiano ; Andrea, ex-pilota italiano di F1; Arturo che fu un grande direttore d orchestra; Georges, celebre direttore d orchestra; Il grande direttore d orchestra statunitense Maazel; Tullio, direttore d orchestra che visse tra Ottocento e Novecento; Giro artistico ; Complesso artistico ; Sfondo artistico ; Complessino artistico ; E più panciuta della caffettiera; Un bello della mitologia; L equipaggio della regata; Il __ della Croce; festa , ricevimento; Fa risplendere le vie per la festa ; festa nti, sorridenti; Rendere più viva la festa ; Il Philippe di Nuovo cinema Paradiso; Un apparecchio cinema tografico; Alan del cinema ; Un diffuso nome da cinema ; Il console roma no che scacciò i galli dal Campidoglio; Dà nome ad una magnifica fontana di roma ; Salame toscano aroma tizzato; Anco re di roma ; Cerca nelle Definizioni