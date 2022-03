In anatomia la troviamo vicino alla fibula - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In anatomia la troviamo vicino alla fibula. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIBIA

Significato/Curiosita : In anatomia la troviamo vicino alla fibula

Segni di rottura nella fibula e nelle vertebre caudali, cicatrici sulle ossa facciali, e un dente d'un altro t. rex conficcato in una delle vertebre del...

La tibia è un osso dei vertebrati. si trova, assieme all'osso peroneale, nell'arto inferiore, al di sotto dell'articolazione del ginocchio, nel segmento... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 18 marzo 2022

Altre definizioni con anatomia; troviamo; vicino; alla; fibula; Principio di anatomia ; In anatomia si usa contrapposto a caudali; In anatomia si trova tra due epifisi; Centro vicino a Foligno; Affluente del Rodano, vicino a Lione; Gabriel, pittore olandese vicino alla lezione di Rembrandt e di Vermeer; Il capoluogo vicino al monte Bianco; Lo è il frutto che alla ppa i denti; Relativo alla testa; Frutto esotico dalla polpa verde; Gli elementi delle tendine alla veneziana; Cerca nelle Definizioni