È unita all Erzegovina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È unita all Erzegovina.

Soluzione 6 lettere : BOSNIA

Significato/Curiosita : E unita all erzegovina

Coordinate: 44°n 18°e / 44°n 18°e44; 18 la bosnia ed erzegovina, comunemente indicata anche come bosnia-erzegovina e a volte chiamata con la sineddoche...

Nel linguaggio comune "bosnia", vedi bosnia ed erzegovina. disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bosnia (disambigua). coordinate:... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con unita; erzegovina; Tenne unita la Jugoslavia; La F della FCA che si è unita a PSA in Stellantis; Molteplice, non unita rio; Sottomultiplo di un unita di misura per liquidi; Fiume della Bosnia-erzegovina ; Il capoluogo dell erzegovina ; Città dell erzegovina famosa per il ponte; Centro dell erzegovina ; Cerca nelle Definizioni