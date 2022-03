Una somma di parole per l enigmista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una somma di parole per l enigmista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIARADA

Significato/Curiosita : Una somma di parole per l enigmista

Il quadrato del sator è una ricorrente iscrizione latina, in forma di quadrato magico, composta dalle cinque seguenti parole: sator, arepo, tenet, opera...

Disambiguazione – se stai cercando il film del 1963, vedi sciarada (film). in enigmistica, la sciarada è uno schema che consiste nell'unire due o più parole... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 marzo 2022

Altre definizioni con somma; parole; enigmista; La somma da ripartire tra i vincitori d una lotteria; La somma risultante; somma pagata per inadempienza; Un incredibile somma di denaro; Trasmette musica o parole ; I nomi formati con le iniziali di più parole ; L acqua nelle parole dotte; Primo elemento di parole composte nelle quali significa sonno; Un mitologico enigmista ; Una somma di parole per l enigmista ; Spiegata dall enigmista ; Il primo... enigmista ; Cerca nelle Definizioni